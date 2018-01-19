〈中部〉預算卡關 藍綠互批防治空污打假球

2018-01-19

〔記者黃鐘山、張菁雅／台中報導〕市議會藍綠黨團昨分別召開記者會，再為擱置的市府總預算過招，民進黨團抨擊藍營表面關心空污，卻阻擋換購電動公車的新預算，大玩兩面手法；國民黨團則說，市府減少防治空污預算，低碳只是喊口號，民進黨議員無比矯情。

民進黨團表示，柴油公車一台售價三五○萬元，電動公車要價一二○○萬元，交通局鼓勵公車業者汰換柴油車，以里程計算採差別補助，國民黨團在政黨協商時欲刪除，之後雖保住，奈何三○○○萬元預算屬今年新計畫，預算擱置以致無法動支。

綠營又說，國民黨立委江啟臣、盧秀燕都說要讓台中變成「低碳運輸城」，結果慘遭自己的議會黨團打臉，國民黨議員嘴巴上反空污，批評市府空品改善不力，事實上卻為了黨團私利，一再阻擋多項空污改善預算，大玩兩面手法。

國民黨團質疑，市府大力宣傳防治空污成效好，今年移動污染源、固定污染源管制及空品淨化等預算比去年少編二一○○萬、一一○○萬、六八○○萬，可見低碳只是喊口號、打假球，民進黨團不敢對此檢討，只護航綠色運具，是要騙誰？

藍營指出，汰換柴油公車補助的市府自籌款只編一一四○萬元，市長林佳龍成立的低碳辦公室，也沒新創或已落實的具體低碳運輸作為，民進黨團召開記者會為市府空污防制大做文章，這樣的作為實在是無比矯情。

市府交通局長王義川表示，市長林佳龍上任時，電動公車僅十四輛，目前七十一輛，全國第一。iBike也從原本廿一站成長至二四一站，推動綠色運具積極。此外，也同步推動大台中捷運軌道路網，這樣的成果絕對可受市民公評。