〈中部〉空地闢菜園 社區爺奶耕耘幸福農場

2018-01-19

〔記者陳建志／太平報導〕太平區宜佳公園聯誼中心旁一塊空地，經公所和里長整理後成為菜園，長輩得知可以種菜都爭相報名，因名額有限，最後抽籤決定，去年十月開始，長輩每天澆水、施肥、抓菜蟲，種菜成為生活重心，收成的青菜不但拿到位在聯誼中心內的社區照顧據點加菜，還可以帶回家和家人分享，有人因是第一次種菜，看到豆子、青菜長大收成，都笑得合不攏嘴，成為社區的幸福農場。

太平宜佳里長張麗真表示，聯誼中心旁有一塊空地過去沒使用，為了想讓長輩可以種菜、運動，去年九月開始籌劃闢設菜園，在太平公所社會課協助下，載來兩車泥土，因家中從小務農，擁有豐富種菜經驗，利用時間將成堆泥土整理成菜圃，並挑掉石頭、加入有機土改良土質。

張麗真里長說，照顧據點的長輩得知有菜園可以種菜都滿心期待，但因有意願者實在太多，最後只好抽籤決定，中籤長輩從去年十月開始，在菜園裡種下茼蒿、玉米、茄子、地瓜葉、高麗菜、蒜苗、九層塔等菜苗，如今整座菜園已長滿各式蔬菜。

長者擔心菜長不好 天天來關心

今年八十五歲的梁月華奶奶說，這次很幸運抽到菜圃，因從小在台中第二市場旁長大，根本沒種過菜，所幸在里長協助下，搭起棚架種豆子，看到豆藤上長滿豆莢真的很開心；六十三歲的劉芠如也說，這是這輩子第一次種菜，幾乎每天都來菜園澆水、施肥巡視，第一次收成時，帶著芥菜回家告訴女兒，「這是媽媽自己種的」，女兒還半信半疑，看到家人吃著自己種的菜，真的很開心；馬陳秀英奶奶則是種下芥藍，擔心菜長不好，幾乎每天來關心，很高興有這個地方可以種菜。

張麗真說，自從有了菜園，社區長輩幾乎每天都來關心，大家一起分享種菜心得和經驗，生活有了重心，也跟著開心起來，還將菜園取名「禾樂樂農園」，收成後，不但拿到據點加菜，多餘的還帶回家和家人分享，這座菜園可說是長輩的幸福農場。