〈中部〉茉莉花壇夢想館 遊客破百萬人次

2018-01-19

農會今年成立一百週年 將擴大慶祝

〔記者湯世名／彰化報導〕雙喜臨門！彰化縣花壇鄉農會四年半前帶頭轉型，將閒置七十五年的穀倉修建成「茉莉花壇夢想館」，入館遊客於今年元月正式突破百萬人次，更難能可貴的是，農會成立至今年也正好一百週年，將擴大慶祝。農會總幹事顧碧琪表示，期望在農會用心澆灌之下，讓花農、觀光、文創的夢想起飛，讓花壇更添風采。

花壇鄉素有「茉莉花故鄉」之稱，茉莉花田全盛期曾高達一八○公頃，現今種植面積雖然剩下三十公頃，仍是全國最大的產地。

老穀倉設館四年半 成功轉型創商機

四年半前農會利用建齡七十五年，台灣檜木樑柱建造的穀倉打造成「茉莉花壇夢想館」，開幕首日就吸引數千人次參觀，藉由互動遊戲介紹茉莉花產業，茉莉廚房、茉莉小鋪、品茶區等，空氣中瀰漫著茉莉花香，讓人心曠神怡，數年來又陸續增加香草花園、彩繪牆、入口意象等設施，並不定期舉辦音樂會、親子DIY、採花活動，在軟硬體設施下足功夫。

花壇農會總幹事顧碧琪指出，「茉莉花壇夢想館」開館至今，每年平均吸引逾二十萬人次入園參訪，至今年元月正式突破百萬人次大關，更難能可貴的是，今年正好也是農會成立滿一百週年，堪稱是「雙喜臨門」。

她表示，農會力推無農藥茉莉花，並結合文創設計，研發面膜、香皂、酒和各式茶品，以高品質茉莉花相關商品翻轉商機，展現茉莉花多樣風情；今年七月農會將擴大舉辦慶祝成立百週年活動，並希望夢想館未來能與其它產業結合，串聯鄰近鄉鎮景點，進行深度之旅，讓花壇鄉成為深具觀光魅力的景點。