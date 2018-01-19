〈中部〉紀念霧社事件 南投仁愛鄉擬重建「斯固鐵線橋」

2018-01-19

阻擋日軍 莫那．魯道下令毀橋

〔記者佟振國／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉台十四線雲龍橋，日治時期為通往賽德克族斯固部落的鐵線橋，霧社事件發生後，抗日原住民不惜毀橋做最後抵抗，目前雲龍橋旁仍保有早年的吊橋進出隧道，公所計劃重建「斯固鐵線橋」，並重啟隧道改建展示館，供遊客憑弔，兼具歷史教育與觀光功能。

後建鋼索木板吊橋再改建鋼拱橋

仁愛鄉台十四線雲龍橋，為通往精英村及廬山溫泉的重要橋樑，紅色鋼拱橋橫跨濁水溪，橋樑距離溪床高達上百公尺，在崇山峻嶺中十分醒目，也是廬山溫泉區的重要地標，雲龍橋背後還有一段可歌可泣的抗日史。

公所表示，雲龍橋最早是一座鐵線橋，是通往賽德克族斯固部落唯一通道，也稱為「斯固鐵線橋」，霧社事件後，為了阻擋日軍進攻，莫那．魯道下令毀橋，撤守馬赫坡部落，抗日行動在日軍的槍砲、毒氣強攻下宣告失敗，但可歌可泣的抗暴精神永留青史。

二戰後，「斯固鐵線橋」改建為單車道鋼索木板吊橋，全長一百卅四公尺，並以抗日名將龍雲將軍命名「龍雲橋」，後因他投共，政府故將橋名倒寫為「雲龍橋」，西元一九八五年再改建為紅色鋼拱橋至今。

吊橋古隧道將重啟 建展示館

目前雲龍橋旁仍有早期吊橋通行的隧道，公所計劃仿原有鐵線橋風貌重建吊橋，並重啟塵封已久的吊橋隧道，改建為霧社事件與賽德克族歷史展示館供遊客參觀，鄉長江子信強調，重建「斯固鐵線橋」是重現霧社事件最後戰場風貌的第一步，未來將陸續延伸至廬山溫泉後方的馬赫坡古戰場，藉此呈現霧社事件歷史，也做為部落發展觀光的重要資源。