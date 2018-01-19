〈中部〉台灣燈會警力協勤 月獎勵金最高5千

2018-01-19

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府籌辦今年台灣燈會，全縣警力投入維安及交通，依警政署去年「警察機關核發工作獎勵金支給表」、「警察機關核發工作獎勵金作業規定」，台灣燈會屬大型活動，協助燈會勤務的警察人員每人每月最高可核發五千元獎勵金。

縣警局保安科長鄭啟東說，嘉縣一千多名警力都投入台灣燈會相關勤務，民防協勤人員一千三百多人，並向警政署申請保安警察支援；依工作獎勵金作業規定，每日未滿四小時二百元，四小時以上未滿八小時四百元，八小時以上未滿十二小時六百元，十二小時以上八百元，依實際勤務時數核計。

相較之下，消防人員等無此獎勵福利，縣消防局副局長呂清海說，將從轄屬三個大隊調派三十多人組成燈會專責人力，輪值服務站、消防站等，其餘人員正常勤休，消防人員有每月最高一萬二千元超勤津貼，並無大型活動獎勵金，超過的加班時數以補休或記嘉獎處理。

縣府人事處副處長黃杰男表示，台灣燈會從大年初一開始，共二十四天，縣內公務人員等加班因應，縣府財政困難並無獎勵金，加班時數於活動後擇期補休；縣社會局副局長張翠瑤表示，燈會志工都屬無給職，已招募四千多名，正在培訓，有部分工作須請專責人員，已委由就業服務站徵才，不足處由府內人力調配。