〈中部〉東石漁人碼頭 擬收街頭藝人場地費

2018-01-19

〔記者林宜樟／東石報導〕嘉義縣東石漁人碼頭去年以ＲＯＴ（重建、營運、移轉）方式由緻圓公司營運，緻圓擬定街頭藝人收費辦法，預計單區一個月收一千至五千元，一旦實施就是全縣第一處公有觀光景點收取街頭藝人場地費；縣文化觀光局產業科長張晃毓說，緻圓草擬的收費辦法，需經文觀局審定後才能執行。

嘉縣首例 縣府︰須經審定

緻圓公司經理馮承森表示，街頭藝人原採申請制，去年接手營運，發現曾出現街頭藝人爭搶熱門區域，趁原申請者還未到場時佔用，或擅自使用園區水電等情形，也有商家反映街頭藝人表演出現相互干擾情形，反而讓客人印象不佳。

緻圓︰避爭搶熱點 不算貴

馮承森說，經向街頭藝人詢問意見，有人建議採收費機制避免爭搶，一個月最高五千元，若以四週共八個假日計算，一天六百餘元，並不算貴，會對身心障礙者、年長者免收費優惠。

街頭藝人認為比房租還貴

有街頭藝人認為，場地費每月五千元收費太高，比房租還貴，且東石漁人碼頭多年來都未收費，之後考慮不再來表演。

燈會8燈區開放表演不收費

嘉縣文觀局藝文推廣科長孫丕和說，文觀局公告縣內十八處公共空間可供街頭藝人申請表演，無收費規定，東石漁人碼頭收費辦法要由文觀局審定，燈會期間有八處燈區，開放街頭藝人於下午三點到六點表演，並不會收費。

常鱻廊道正由緻圓公司整修，有商家擔心農曆春節無法正常營運，遊客來也無美食可吃，馮承森回應，會盡力在農曆春節前完工。