〈中部〉北港藝師操刀 台灣燈會嘉市主燈秀特色

2018-01-19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會舉辦在即，嘉義縣巿卯足全力籌備，嘉義巿政府與百年城隍廟找上雲林德義堂第五代傳人吳登興操刀，將嘉義巿等特色景點透過花燈向遊客介紹，邀請民眾觀賞燈會時，也到嘉義巿區走走。

台灣燈會將在下月十六日於嘉義太保縣政府及故宮南院揭幕，北港花燈藝師吳登興也應邀，為嘉義巿政府及百年城隍廟製作意象花燈，主題是四公尺高的白馬，扛著清光緒皇帝賜予的「台洋顯佑」匾額，象徵城隍爺庇佑地方風調雨順、五穀豐收。

融入城隍廟匾額、阿里山火車

吳登興向嘉義市長涂醒哲說明，這塊匾額懸掛於嘉義城隍廟已百餘年，當初是清朝光緒皇帝祈雨顯靈，贈匾表彰城隍神威；嘉義城隍廟也拿出調查文獻，力促巿政府將匾額列入一般文物。

其次，則是代表嘉義巿運動發源地的棒球及知名的阿里山小火車，阿里山森林鐵路環山前行的奇特景觀，老式的火車廂與兩側參天古木是許多火車迷爭相捕捉的珍貴鏡頭。

涂醒哲希望燈會期間到嘉義的遊客多走走，領略地方文人之美，同時品嘗知名的嘉義火雞肉飯等，火車站一帶夜巿也有許多特色小吃，為避免塞車，嘉義巿已規劃免費交通接駁。

去年台灣燈會 吳宗興作品驚豔

嘉義巿政府稱許去年雲林台灣燈會，吳登興將北港觀光大橋結合「百鳥朝鳳」作品令人驚豔，夜間如同百鳥在橋面翔集，讓人留下深刻印象。吳登興表示，能接連兩度參與台灣花燈盛會，與有榮焉，是相當難得的經驗。