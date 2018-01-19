〈中部〉旅館搶花博商機 住宿今年上看800萬人次

2018-01-19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將在十一月三日登場，市府觀旅局將今年訂為「花博旅遊年」，透過增加航線、推出主體旅遊、與南台灣觀光產業聯盟合作等方式，帶動觀光人潮。觀旅局長陳盛山昨日表示，台中市旅館去年住宿旅客達七百萬人次，今年目標是衝到七百五十萬至八百萬人次。

市府推主題旅遊 增台中與各國航線

陳盛山表示，為了迎接花博，觀光旅遊方面已做好配套措施，上半年除了前往香港、名古屋行銷，並藉由五月底舉行的台日觀光高峰會加強宣傳；另外，今年將增加台中與亞洲國家首都航線，並請旅遊業者、旅行社針對國旅及國際觀光客推出主題旅遊、體驗旅遊做整體行銷。

陳盛山也說，台中市旅館去年住宿旅客達七百萬人次，而台中花博預估參觀人次為八百萬，甚至上看一千萬人次，依此推估，他希望今年住宿人次可以衝到七百五十萬至八百萬。

另外，中台灣觀光推動委員會與南台灣觀光產業聯盟去年底簽訂合作備忘錄，國際旅客除了「中進中出」外，還可「中進南出、南進中出」。陳盛山說，未來小港機場與台中機場都有的國際航線，如香港、胡志明、曼谷，票價都會一樣，如此一來，到台中的人流更擴大，同時更能將旅客分流、分源，他預計到台中的國際觀光客將可從二百廿萬人次，增加至三百萬人次。