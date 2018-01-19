〈中部〉積欠廠商50萬 大雅公所公庫恐被查封

2018-01-19

法院行文 限期30天內履行債務

〔記者歐素美／台中報導〕大雅區公所前年舉辦大雅小麥麵食文化節，因積欠廠商五十萬元經費，廠商向法院提出民事訴訟，法院昨日行文限期區公所於文到卅天內履行債務，否則將查封公庫；大雅區長林宜賢表示，區公所已於今年預算中列入該筆經費，但市府今年預算也卡關，希望能依照以往預算，由民政局的業務費先行支付解決，以免公庫被查封。

民政局長周永鴻昨看完法院公文，要求大雅區公所先行文至民政局，該局再進行協調解決；法制局則表示，若法院強制執行，大雅區公所可依強制執行法規定，事先提出聲明異議。

辦麵食文化節活動 廠商未領到錢

大雅區公所於一○五年舉辦大雅小麥麵食文化節，委託廠商辦理活動，當時由立委洪慈庸向農委會水土保持局爭取五十萬元補助，活動結束後，廠商卻領不到這筆款項，因而一狀告到法院，要求區公所清償，大雅區公所昨接獲台中地方法院執行命令，限期區公所於文到卅天內履行債務，否則將查封公庫，區長林宜賢昨求助周永鴻及法制局長吳梓生，尋求解套。

林宜賢表示，該筆經費無法如期撥款給廠商，是因農委會水保局承辦人異動，當初水保局承辦人員認為該筆款項以補助方式支付，不需經議會審核，但活動結束後，水保局承辦人更換，看法也不同，要求需經議會程序才能撥款，以致該筆五十萬元至今仍躺在農業局，未撥付給廠商。

總預算卡關 擬由業務費先行支付

林宜賢說，當時大雅區公所曾提追加預算，希望議會通過，以便撥款，但當時大雅區長李順彬與市議員吳顯森交惡，議會要求懲處區長李順彬及區公所農業課承辦人員才通過預算。但去年李順彬遭記申誡一次，區公所承辦人員則因已離職未懲處，但議會仍未通過預算，區公所於今年再編列預算，問題是市府今年預算也卡關尚未通過，因此希望能依照以往預算，由民政局業務費先行支付解決，以免公庫被查封。