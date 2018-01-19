〈中部〉草屯富林路拓寬 公所︰卡在縣府

2018-01-19

呈報辦理徵收遭退件三次

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮二十八號道路拓寬工程，由草屯鎮公所代辦的土地取得作業，不同意協議價購的地主，公所呈報辦理徵收，請南投縣府轉呈內政部審議，惟縣府要求公所再與地主溝通，已退件三次，公所對此表示，已多次與地主溝通無效，闢建工程在此卡關，頗感無奈。

草屯鎮通往富寮里的富林路因路幅太小，上下班時間常塞車，近兩年更車禍頻傳，前年還有兩名騎士撞路燈的燈座死亡，去年二月有汽車駕駛撞到路燈倒塌，前幾天又發生類似意外而交通受阻，不少鎮民探問「拓寬工程到底何時才要做？」。

草屯鎮公所表示，該工程營建署列入生活圈計畫，工程費和土地徵收經費都由其補助一半，縣府和公所各負擔四分之一，營建署擬今年施工，但委由草屯鎮公所代辦的土地取得作業，有六成以上同意協議價購，而針對不同意的地主，公所進入下一段，去年十月廿七日即提報徵收計畫，請縣府地政處呈轉內政部審議，惟至今已三度被縣府退回。

縣府︰應與地主繼續溝通

縣府地政處長簡青松對退件舉動表示，現在民意高漲，徵收土地要更審慎，不能剝奪民眾權益，過去不同意協議價購即進入強制徵收階段，讓民眾觀感不好，才希望公所繼續溝通，取得地主的認同，若一試再試仍不行，再由公權力介入。

鎮長︰已開多次公聽會、協調

針對縣府地政處的說法，草屯鎮長洪國浩回應，公所不只開了五次公聽會，三次協議價購說明會，且公所人員和地方人士協助與不同意的地主溝通再溝通，地主仍不為所動，甚至連查估和測量都不讓進行，縣府不加以協助還隔岸觀火，公所也只能說「無奈」，但還是會重新再呈送一次。