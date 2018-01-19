〈中部〉新彰化火車站特區 仿日向上發展

2018-01-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕台版的日本東京豐島區公所新廳舍開發案！縣長魏明谷昨視察彰化火車站後站停車場指出，縣府已成立「新彰化火車站特區開發推動委員會」，將與台鐵局共同開發，把佔地十二公頃鐵路高架化，騰空的路廊，仿東京豐島區公所開發新廳舍「豐島之森」都市更新開發方式，在有限的腹地提高站區容積率及建蔽率，垂直規劃停車場、站區、商場及新縣政大樓，翻轉彰化舊市區。

彰化市鐵路高架化工程總經費約三八七億元，預計一二二年通車，因應鐵路高架化，火車站舊市區要跟著一起蛻變，魏明谷說，距離通車時程雖然十五年，不過，台中的鐵路高架化也蓋了十二年，縣府希望未來有新工法、新技術再縮短建置的時程，縣府會和交通部協調，並和交通部鐵路改建工程局溝通，朝縮短行政流程努力。

參考東京豐島公所新廳舍開發模式

有鑑於台中台鐵高架化通車，火車站舊市容未變，新舊街景互不協調，魏明谷表示，彰化不重蹈台中覆轍，在彰化台鐵高架化定案後，同步規劃新彰化火車站特區，而未來這項多目標、多功能的嶄新車站，不僅要參考新板橋車站特定專用區，還要學習日本東京豐島區公所新廳舍開發模式，在有限的用地提高容積率，讓建築物向上垂直發展。

提高站區容積率及建蔽率

一般特區開發用地大都廿公頃以上，腹地夠大才好規劃，新彰化火車站特定區只有十二公頃，有民眾質疑，規劃難兌現，對此，魏明谷指出，縣府要營造小而美的特區，未來會由調高容積率，讓停車場、站區、商場及新縣政中心等空間，融為一體開發。

建設處城鄉計畫科長陳廣武說，縣府取經日本東京豐島區新廳舍，五十層大樓，一到十樓是區公所辦公室，十一樓以上是住家，建築物被綠意圍繞，又名「豐島之森」都市更新開發特區。

彰化火車站目前有前站和後站之別，隔著人行天橋分開兩邊，空中俯視街景被剖半，縣府規劃， 現有後站區將朝協助推動北區都市更新計畫變更為住宅區，設立住商大樓和綠地公園，活化台鐵舊有宿舍群，利用扇形車庫保存既有鐵道文化及車庫風貌，並結合台鐵宿舍群文化園區開發，仿日本表參道開發後站生活圈機能和商街，打造有鐵道文化韻味的新城市風貌。