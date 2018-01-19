〈中部〉成軍四年抱回冠軍》東和國中棒球隊 獲總統接見

2018-01-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑東和國中棒球隊成軍四年多，沒有專業教練，訓練時間短，設備也不齊全，首次參加全國總統盃慢速壘球錦標賽榮獲冠軍，日前獲總統蔡英文接見，蔡總統勉勵球員繼續努力，將來有機會為國爭光。

打出自信 學生品行、學習變好

「我對棒球很有興趣，在球隊找到自信，將來有機會要繼續打棒球！」東和國中棒球隊隊長賴嘉俊很開心加入棒球隊。

體重一百三十多公斤的陳展祥從小體型壯碩，東和國中總務主任兼棒球隊指導老師駱東明發現展祥平衡感很好，籃球打得很好，力邀他加入棒球隊，果然成為球隊主力，揮棒力道超猛，也是最佳捕手人選。

另一位身材瘦小、體重只有三十多公斤的歐宇翔，反應快、動作靈活，跑壘速度極快；也屬瘦小的鄭進賢同樣動作靈活，這次比賽還獲得最佳美技殊榮。

應學生要求 克難成立

駱東明表示，棒球隊成軍是一群喜愛棒球的學生向學校要求，為讓學生宣洩體力，在沒有經費、設備的情況下倉促成立，幸好校長尹再添及社區家長支持。

駱東明指出，學校沒有體育班，加上國中因科目多，課程時間很緊湊，只能用社團時間、早自習練球，球員不喊累，還抱怨練球時間太少，主動要求假日要到校練球，學生加入棒球隊後，對自己要求變嚴謹，品行、學習都變好。

駱東明說，棒球要贏球關鍵在打擊、守備，加上棒球與壘球的打法有差異，賽前特別集訓多日，隊員雖比賽經驗不足，但初生之犢不畏虎，上場時全力以赴。

尹再添表示，學校成立十多個社團，讓學生從中找到自己的興趣，讓老師、家長及同儕看到每位學生的亮點。