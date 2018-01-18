〈南部〉火車頭景觀藝術屋 北門新景點

2018-01-18

〔記者楊金城／北門報導〕北門出現超大的火車頭，兩層樓高的景觀藝術屋十分吸睛，火車造型的藝術屋就放置在北門錢來也雜貨店旁，成了「北門婚紗美地」拍照打卡新景點，為農曆春節前的觀光人氣升溫。

雲嘉南濱海國家風景區管理處將北門遊客中心旁的北門洗滌鹽工廠、錢來也雜貨店、鹽場事務所、北門出張所、水晶教堂委由彝璋文創公司經營，業者近日調來貨櫃屋裝置藝術和火車頭景觀藝術屋，立即成為焦點。

火車頭景觀藝術屋高約六公尺，兩層樓藝術屋有兩棟，前方是火車頭造型，後方像是車廂，遊客興奮地說：「好像火車開進北門！」五個貨櫃屋則擺放在錢來也後方廣場。彝璋也在鹽湖經營天鵝造型的腳踏船，於沙灘區經營沙灘車。

「北門婚紗美地」最近因水晶教堂新建螺炫天幕廣場，雲管處和北門區公所新建「北」、「門」入口意象的裝置藝術後，炒熱旅遊熱度，遊客明顯增多，如今超大型火車頭景觀藝術屋進駐，又多了拍照景點。

彝璋文創特助李依恬說，貨櫃屋裝置藝術和火車頭景觀藝術屋，未來將做為展示攤位區使用，農曆過年前先當作大型裝置藝術，供民眾參觀拍照；火車頭景觀藝術屋未來會移到水晶教堂，將向市府詢問是否需申請臨時攤位區使用，鹽湖腳踏船、沙灘車已向雲管處取得許可。

雲管處強調，委外業者須注意遊樂設施的安全性和營業是否合法，一起為北門觀光發展打拚。