〈南部〉不捨阿公 青農接棒種有機小番茄

2018-01-18

堅持溫室栽培 鬧家庭革命

〔記者黃文瑜／新市報導〕「你們要長得健康好吃喔！」在新市種植小番茄的新農人許瑞芫，七年前辭掉南科工作，回家幫忙種田，成了大家口中的「百萬青農」，但一路上並不如想像中容易，一開始為了搭溫室鬧起家庭革命，前三年也難回本，還經常從天亮工作到凌晨兩、三點。許瑞芫說，整天都和番茄在一起，就像照顧小孩一樣，因此也經常和番茄說話，希望它們能長得健康好吃。

許瑞芫原在南科當助理工程師，從公司的窗外看出去，剛好就是家裡的農田，有時輪班，天還沒亮就見到老邁阿公和阿嬤下田工作的身影，讓他覺得不捨，想回家幫忙種田，並加入新市農會新農人的計畫，種植洋香瓜和小番茄。

「做這行就是看天吃飯」，許瑞芫說，阿公務農有幾十年的經驗，都以傳統方式種植小番茄，最慘曾經一公斤賣三元，讓他看不下去，為什麼一樣賣番茄，別人一台斤可以賣一百五十元。所以想搭溫室，以有機無毒方式種植玉女品種番茄，減少天候對作物的影響，讓農產收益穩定，想不到竟引發家庭革命，認為他沒經驗，又擔心搭溫室難回本，討厭他去上新農人進修課程，最後祖孫倆以各自方式ＰＫ種洋香瓜，他的收益明顯較高，才爭取到建更大的溫室。

和番茄說話 盼長得健康又好吃

雖然可以建溫室，但許瑞芫說，用有機無毒方式要種出好吃的作物，就要有「吃土」三年沒收益的心理準備，除了自己養菌做為肥料，或以天然方式防止病蟲害，若是不適當施肥、一味追求番茄甜度，也會影響土壤的多樣性，因此要不斷研究。工作時間很長，有時一個人工作，沒有說話對象，只好找番茄說話，希望它們能長得健康又好吃；不過，也有讓他沮喪的時候，在園子裡大罵番茄一頓，再從頭開始。

如今他種植的小番茄僅一．五分農地，就可有六公噸的產量，在網路上賣得很好，完全不需進到傳統市場削價競爭；也因得到家人的認同，一家三代都到他的番茄園工作，不特別請工人，結合三代的智慧與經驗，保證農產品質。