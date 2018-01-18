〈南部〉《國防部買單》空官機場排水工程啟動 解石螺潭水患

2018-01-18

高地逕流分流至阿公店溪

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山石螺潭地區地勢低窪，長期以來每逢大雨必淹，空軍官校（簡稱空官）機場排水也是禍首之一，在立委邱志偉奔走下，國防部經費補助「機場高地截流工程」，將機場高地逕流分流至阿公店溪，不再以鄰為壑。

空官機場因戰備需要，機場高於四周區域，導致雨水順勢傾排至周邊地區，岡山石潭里、福興里因此每逢大雨必淹水，水利局在「典寶溪排水系統規劃報告」即指出，石潭、福興兩里水患，主要原因之一即來自於空官，建議空官導入阿公店溪排水量應增加，排至石螺潭的水量應減量。

機場高地截流工程係將岡山空軍基地高地逕流分流至阿公店溪，大幅縮減排入石螺潭流量，再配合下游段排水路整治及出口新設抽水站等工程，徹底改善石螺潭聚落積水、淹水。

邱志偉表示，石螺潭地區居民長期飽受淹水之苦，但治水問題涉及區域排水整治，從下游的新設抽水站、橋梁改建、護岸整治，中上游道路邊溝排水與空官機場高地逕流分流，全面處理才能有效解決水患。

高市水利局表示，第一期下游整治計畫已陸續完成，包括抽水站、四處橋梁改建、排水護岸整治、八寶橋改建，工程經費二億一千萬元，三月可望完工。

空軍官校機場高地截流工程屬第二期中上游整治工程，工程經費一億五千萬元，國防部編列預算執行，另一部分委由交通部公路總局辦理「台十九甲線72K+200-74K+478路基路面拓寬工程」時併同施作，所需經費五千七百萬元，正辦理細部設計作業。