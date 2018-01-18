〈南部〉東南亞語用藥資訊 高市11醫院共推

2018-01-18

中、英、越、泰及印尼5語言圖示

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市與十一家區域級以上醫院合作，率先全國推中、英、越南、印尼及泰國五種語言的用藥圖示紀錄，內容有藥品外觀、使用時間、藥量，民眾也可利用手機掃描藥袋上QR Code，透過手機各國語音解說，得知用藥方式，避免吃錯藥。

為避免長者看不懂藥袋標示或外籍看護不懂中文，導致用藥方式錯誤，高雄市衛生局與榮總、長庚、高醫、義大、阮綜合、市立聯合、小港及大同等高市十一家區域級以上醫院合作，共同推出多元文化用藥資訊。

衛生局長黃志中表示，現在醫院的藥袋都貼有公雞、太陽及月亮等圖示，方便長者服藥，不過近幾年越南、印尼、泰國等外籍配偶、看護越來越多，用藥圖示說明除了中、英文版，也增加越南、印尼及泰國三種語言，提升長者、新住民及外籍看護用藥的安全。

高雄長庚（簡稱高長）藥劑部主任王郁青說，高長設有藥物諮詢櫃台，提供五種語言的用藥圖示紀錄，內容有藥品彩色外觀、使用時間、藥量及方法等項目，民眾可到櫃台索取，有專人服務列印。

手機掃描QR Code 取得有聲藥單

王郁青指出，藥袋上QR Code，民眾可用智慧型手機掃描，透過手機內建四十多國語音系統，選擇想要的國家語言，了解藥品名稱、一次吃幾顆等資訊，成為「有聲音」的藥單。

王郁青提醒，手機掃描QR Code，需先從手機的「設定」到「協助工具」頁面裡的「TalkBack」，並打開語音回應系統才可掃描。

將擴及地區醫院、診所及社區藥局

衛生局藥政科代理科長郭垂香指出，這項多元文化藥事服務，未來還要推動到全市地區醫院、診所及社區藥局，而多國語言的用藥指導，也能應用到各醫院的病房、出院準備服務，提供病患更妥適及友善的服務。