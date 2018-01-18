〈南部〉東檢微電影 酒駕肇事實例改編

2018-01-18

宣導修復式司法

〔記者王秀亭／台東報導〕台東地檢署為讓提高民眾對「修復式司法」的認識，檢察官邱亦麟及八位地檢署同仁都成為素人演員，共同演出酒駕肇事真實案例改編的「機會友沒友」，昨天在台東地檢署首映這部新春微電影，素人演員們談及拍戲過程，個個直呼好緊張，揣摩腳色最困難，盼能藉此創造最大宣傳效能，即日起可在台東地檢署官網及YouTube點閱觀賞。

主任檢察官連思藩表示，「修復式司法」是一個「柔性司法」路徑，透過被害人、加害人對話機制，修復兩造的關係，與事件發生造成的內心傷害，但修復式司法推動迄今，民眾對此一機制仍陌生。

台東地檢署考量縣內酒駕比例偏高，改編酒駕肇事的真實案例，力邀新秀導演張志宏掌鏡，並情商育仁中學八名國中一年級學生、救星教養院客串演出，以說故事的方式，陳述兩名情同手足的好友因慶生，酒後開車肇事，衍生一連串生命震撼與悲歡離合，片長十一分鐘，受限於製片成本，全部由素人擔綱演出，更貼近生活、無距離感。

男主角阿成、阿銀由地檢署員工陳銘先、劉懿擔綱，「好緊張」首次當演員就擔任主角的陳銘先說，一開始為如何詮釋角色傷透腦筋，還好越演越自然；檢察官邱亦麟也變素人演員，雖只在微電影現身三七秒，演出檢察官角色，仍花了三個小時拍片，他說，當演員很有趣，與想像的演戲很不一樣。

台東地檢署表示，首映之後，民眾可陸續在該署官網、YouTube觀賞，地檢署藝文走廊、偵查庭等候區、受保護管束人報到等候區，也都會定時、定點播放。