〈南部〉自來水接管 中央補助屏縣4.2億

2018-01-18

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣的自來水普及率偏低，鄉鎮市許多地區以飲用自來水為主，屏東縣政府向中央爭取經費逾四億元經費補助民眾接自來水，縣長潘孟安還下鄉召開說明會，鼓勵民眾申裝自來水。

屏東縣自來水普及率近年來緩步提升，去年首度突破五成，但在屏東市郊、少數鄉鎮的自來水普及率只有二到三成，有的鄉鎮甚至掛零。

民眾只需負擔自家管線費用

縣長潘孟安向中央爭取到四﹒二億元延管工程費用，讓民眾接管自來水不必再花大筆的金錢，只負責自家管線費用，大幅降低負擔，但部分鄉鎮對於推廣自來水態度消極，潘孟安還曾為此斥責鄉鎮公所「擺爛」。

潘孟安認為這項訊息一定要讓民眾理解，近日排定屏東市郊的海豐、廣興、公館、歸來等四個地區舉行說明會，十六日晚上首場說明會由潘孟安、代理市長程清水連袂主持，讓民眾了解自來水申辦相關程序及費用，盼提高民眾接管意願。

地下水雜質高 潘孟安促申裝自來水

潘孟安表示，以往許多家戶都是抽取地下水使用，但是地下水的各種雜質及重金屬含量都較高，衣服洗一洗還會變黃，使用自來水才能確保用水的品質與安全。

縣府水利處說明，屏東市郊區的接管率大約只有二到三成，有些地區甚至是零，以前接管費用都得花上萬元以上，現在民眾接管政府有補助，可說是最好的接管時機，民眾要把握機會申裝自來水。