〈南部〉池上河川地活化 育苗場好像綠毯

2018-01-18

占地28公頃 公所與國產署開發

〔記者王秀亭／池上報導〕池上米聞名全國，鄉內育秧場常為育苗基地苦惱，稻田耕地也有限，池上鄉公所向國有財產署提出共同開發計畫，閒置二十年的國有河川新生地成為水稻育苗基地，占地二十八公頃，目前正值育苗期，一眼望去彷彿一片綠毯，意外成為池上另一種季節限定美景。

池上鄉育苗業者表示，全鄉有四家育苗場，供全鄉上千公頃稻田所需，但育苗需要大片空地，鄉內育苗基地有限，需向有空地的地主承租，零星分布在鄉內各處，若遇地主漲租，成本考量下易地育苗，又需重新鋪設灌溉設施，近年鄉內耕地及空地減少，對業者而言相當苦惱。

為一次解決池上米育苗及耕地有限問題，池上鄉長張堯城說，池上大橋往南的卑南溪防汛道路旁有占地八十三公頃的國有河川新生地，已荒廢閒置二十多年，成為一片雜木林，一○五年由鄉公所向國有財產署提出共同開發四十五公頃農地的計畫，全數作為栽種池上米及育苗之用，去年完成招租，有四家育苗場及十七位農民承租。

鄉內四家育苗場全數進駐河川新生地，育苗面積有二十八公頃，業者開心地說，零散在各處的育苗場合而為一，不用像拼布般地到處承租空地，且租期十年，還可續約四次，等於承租了五十年的土地，方便作業與調度；陳姓農民則說，不必再為了不同品種東奔西跑拿秧苗，今年一期作取秧只要一趟就能完成，方便許多。

一期稻育苗期 季節限定美景

而育苗場集中在同一處，現在又是今年一期稻作育苗期，來自台北的李姓遊客與家人騎著單車沿著金城武樹往西走到底，左轉防汛道路一公里就看到一大片「草皮」，就像一片綠毯，直呼難得景觀，現在沒有金黃稻穗及黃澄油菜花海可看，但能看到綠毯是此行意外的收穫。

張堯城說，從池上米育苗基地繼續前行至振興村泥水溪，左轉一九七縣道經富興部落、萬安有機村，再回到錦園村伯朗大道入口，將成為環鄉自行車道支線，盼帶動振興、復興部落的旅遊風潮。