〈南部〉接受老屋立面修繕補助 未滿3年就拆

2018-01-18

市府：第一例 將追討款項

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市中正路上一棟曾接受市府老屋立面景觀修繕補助的老屋，近日拆除，為市府推動老屋立面景觀修繕補助三年以來，首次有受補助的老屋完工未滿三年即拆除，文化局將估算改善工程所花費的經費後，向屋主追討款項。屋主則表示，由於整修過程中發現房屋結構不穩，基於安全才拆除，且當初並未簽訂三年條款，追討款項不合理。

台南市於二○一二年率先全國制定《台南市歷史街區振興自治條例》，並針對民國六十年以前興建的房屋，陸續推出歷史老屋補助及老屋立面景觀修繕補助，中正路目前有零星建築參與相關補助，位於中正路與西門路口附近的這棟拆除老屋也是其中之一，拆除工程因而引起不少民眾關注。

文化局表示，老屋立面景觀修繕政策推出第一年，由公部門負責修繕，第二年開始才改為補助經費給申請的屋主，依照自治條例第十二條規定，補助修繕的老屋在完工三年內不能拆除，該棟老屋於二○一六年由文化局施工，同時修繕的有十幾棟，文化局在事前並未接獲拆除的通知，除了感到惋惜之外，也將分開計算工程費、衍生的勞務費後，請法制處協助以函向屋主追回款項。

文化局指出，目前為止，曾經補助過的老屋、老屋立面均沒有拆除的情形，此次是第一例，未來修法時會針對延長限制年限、增加罰則等事情進行討論，也希望藉由擴大群聚效益的方式，以三戶以上為優先補助對象，避免再有類似情形發生。

屋主：安全考量 追討款項不合理

蔡姓屋主表示，該棟老屋已有七十多年的歷史，原本只是想要整修，但動工後，專業技師評估內部結構已經不穩，有安全之虞，且施工時旁邊的牆壁也會搖晃，在安全考量下，不得已才決定拆除，否則一旦發生問題要找誰負責？當年市府修繕前僅要求簽署立面同意使用書，並沒有簽訂三年條款，有房子住誰想拆房子，且為此連本業都沒辦法做，市府要求討回修繕款項有點誇張。