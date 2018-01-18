〈南部〉低硫燃油船舶 高雄港明年先上路

2018-01-18

減空污 擬禁一、二期柴油車入港

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台最大高雄港空污，占高市三分之一，環保局與高雄港攜手防制空污，除高雄港將增設空品監測站，推動船舶使用低硫燃油，搶先國際於明年一月上路，每年減少硫氧化物六千三百多公噸。

根據市府環保局統計，高市一○四年PM2.5紅害日有二百八十八天，去年降至二百一十四天，環保局力拚一○八年減半，由於高雄港空污占高市三分之一，環保局近來於港市平台會議，與高雄港達成四項共識。

依據國際MARPOL公約，一○九年起船舶使用油料的含硫量不得超過○．五％，高雄港將搶先國際於明年一月上路，國際航線於商港區域範圍切換為低硫燃油，原油品含硫量從三．五％降為○．五％。

環保局已公告高雄港為低污染運具示範運行區，管制柴油車需取得環保署認證標章才能進入港區，經攔檢不合格者最高罰六萬元，將待空污法修法通過，改為空氣品質維護區，禁止一、二期柴油車入港。

環保局表示，以船舶排放量七千七百多公噸換算，每年可減少硫氧化物六千三百多公噸，進出高雄港現有一、二期柴油大客貨車近七千輛，一、二期柴油車粒狀污染物排放量為五期柴油車三至五倍，若全部汰換為最新的第五期柴油車，相較於一○二年數據，可減少氮氧化物五千二百多公噸。

值得一提的是，高雄港已建置十一座高壓岸電設備，其中第四貨櫃中心及中鋼碼頭岸電設備均陸續啟用，港務公司除了將補助船舶碼頭岸電設備使用費，也將與台電公司協調優惠電價，及加速碼頭電力供應穩定，以降低航商成本。