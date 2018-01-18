〈南部〉春節返鄉專車 東縣府維持6班次

2018-01-18

樹林往返台東 各3班次普悠瑪號

〔記者張存薇／台東報導〕台鐵東部幹線春節車票廿四日凌晨開放訂票，台東縣政府昨天也公布春節返鄉、返工專車，今年維持各三班次普悠瑪號，民政處指出，因台鐵春節實名制列車二月九日早上六時開放網路訂票，台東返鄉專車則是九日當天晚間七時起搶票。

今年除夕落在二月十五日，東縣春節返鄉專車第一班次為二月十四日晚間六時卅分由樹林發車，沿途停靠板橋、台北、玉里、池上、關山、鹿野站，深夜十一時九分點抵台東站，二月十五日早上九時十四分、中午十二時六分各開一班次，返工專車為二月十九日中午十二時五十七分台東站發車，二月廿日中午十一時六分、中午十二時五十七分另有兩班發車。

2.9開放網路訂票 1人限購4張

縣府民政處指出，國民身分證統一編號V字開頭或設籍台東的縣民均可申購，二月九日晚間七時開放網路訂票，每班次有三百六十六個座位，全票六百元、半票三百元，一人一證最多購四張票，訂票網址為：http://htrain.taitung.gov.tw/。民眾可洽1999專線或（089）219998。

民政處自二月十日至十四日每日上午十時下午五時在台北火車站一樓大廳設返鄉專車服務台，台東縣政府大廳的服務台曾為二月十日至十四日、十八日至廿日每日上午九時至下午五時，民眾可帶身分證明文件取票。

大專生優惠列車 擴大試辦

此外，立委劉櫂豪爭取台鐵擴大試辦大專生分流，二月十二、十三日及廿一、廿二日每天各規劃東部幹線兩班六九折大專生優惠班次、南迴線則各有一班次，歡迎大專學子多多利用優惠列車返鄉。