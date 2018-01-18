〈南部〉屏縣禽流感3年撲殺194場 120場復養

2018-01-18

要通過「哨兵雞」21天站崗試驗

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣自一○四年禽流感爆發以來，至去年底共撲殺一九四場養禽場，其中一百二十三場申請復養，有一百二十場通過「哨兵雞」二十一天站崗試驗，恢復飼養；今年以來屏東已有兩鴨場染疫，縣府籲農民提高警覺。

全國在一○四年有一波較為嚴重的禽流感疫情，當年屏縣撲殺一百七十二場，一○五年大幅減至五場，去年一０六年增加為十七場，其中雞四場、鴨十三場，撲殺十四萬四千餘隻；目前已進入秋冬的禽流感好發期，截至今年一月中旬，屏縣撲殺兩場、共四萬二千八百餘隻。

農業處長黃國榮表示，縣府全力協助案例場養禽戶進行復養，一○四年至一○六年十二月共執行禽流感撲殺場數一百九十四場，另有十五場因距感染場太近也須撲殺，總計二百零九場；三年來有一百二十三場申請復養，一百二十場通過哨兵雞試驗得以復養。

防疫單位確認無病毒才過關

所謂哨兵雞，是指防疫單位為了監測、警戒、測試養禽場或實驗室等場所是否遭到病毒污染，先在該場所放置幾隻沒有注射任何疫苗的健康雞隻，稱為「哨兵雞」；在染疫撲殺、禽舍消毒後，每場需放養二十隻哨兵雞，雞場放養雞、鴨場放養鴨，經過二十一天，檢驗無病毒才能復養。

黃國榮指出，屏縣養雞場共九百二十五場、一千六百萬隻，排名全國第二，年產值約六十二億元；養鴨五百二十九場、二百四十四萬隻，產值約二十七億元；一○四年至今，並沒有明顯減產的現象，屏縣持續加強防疫。

張姓雞農表示，這幾年一旦出現疫情，縣府立即發布訊息，禽農可以提高警覺，防疫的效果更好。