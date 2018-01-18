〈台北都會〉閻錫山故居重新開放 老部屬掃墓58年

2018-01-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕歷經兩年整修與規劃，坐落陽明山上的市定古蹟「閻錫山故居」重新開放。昔日部屬、今年八十八歲的張日明老先生，昨下午特地上山，當他邁入熟悉的步道，一度激動地提起助行器，就想加快腳步看看老長官故居現在模樣。

人稱「山西王」的閻錫山，是中國近代史上重要人物，他曾擔任國民政府遷台前的行政院長兼國防部長，卸任後率部屬隱居在陽明山。北市文化局即起至四月底，在閻錫山故居舉辦「閻錫山與種能洞特展」，展出閻氏生平、文物、手稿、山居生活等。

張日明一九四九年隨閻錫山撤退來台，為最年輕侍衛兵，閻逝世後五十八年間，張日明即使年歲漸長，拄著枴杖也仍堅持驅車上山掃墓，直到近年行動不便才減少次數。

坐在曾住了十年的紅磚屋中，張日明遙想自己十五歲起追隨閻錫山、十九歲一同來台，在他心中閻錫山是恩人，當年如果不是閻派機將他帶來台灣，當時中國正經歷國共內戰，「我的命早就沒有了，哪可能活到八十八歲！」言談間流露對昔日長官的思念。

談到家鄉中國山西，張日明則搖搖手說「我沒有家，我就一個人」，他有哥哥、嫂嫂在中國，但從來不見面，「在馬路上遇到他也不認識我」。

張日明眼神落寞地笑著回憶，當時有五十名部屬跟著閻上山，多數已離開人世，如今只剩下他一人在掃墓，是碩果僅存的「守墓人」，看見閻的故居在文化局協助下重現丰采，他很感動。

靠著旁人攙扶，張日明緩緩步入閻錫山墓園，因為年事已高，無力踏上陡峭階梯，他放下助行器，隻身坐在階梯上望向身後的陵墓輕嘆：「看到此情此景，好想哭，讓我開始懷念起了過去。」