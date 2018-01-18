〈台北都會〉陳思宇火速上任 遴選程序遭質疑

2018-01-18

跳過公告程序 外界質疑草率

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕簡余晏上週閃辭觀傳局長，北市府火速指派政二代美女、原市府副發言人陳思宇接任，人事令昨生效。然而市長柯文哲自豪「公開透明」，局處首長須經公告遴選程序，還曾嗆其他縣市不敢跟進，如今陳思宇卻破例在一週內由市長室直達局長室，外界質疑過程草率。對此，柯文哲昨受訪時脫口「總要有人蓋章」，隨即掛保證指陳在市長室磨練過，通過考核；陳思宇下午赴市議會拜訪議員，緩頰稱市長說話直白，不需要過度解讀。

柯文哲自詡公開透明，例如局處首長遴選，從此升遷不是市長決定，巴結市長也沒有用；近期新上任的交通局、體育局長，皆為公告徵選一個月後，經內部初選、市長室投票等兩階段後選出。

一週內由市長室直達局長室

但知情人士透露，上週簡余晏閃辭北市觀傳局長，柯便私下徵詢原市府副發言人陳思宇意願，跳過公告程序，直接在本週一市長室晨會舉行遴選，下午即宣布由陳思宇接任，市府發言人劉奕霆當日受訪時也證實「早上在市長室經遴選程序，候選人僅陳思宇，最後同額錄取。」

柯脫口「總要有人蓋章」

市長柯文哲昨出席活動後受訪，有媒體質疑柯前天還否認陳思宇將接任，昨卻突然公布人事令，甚至連名片都印好？柯表示，本來人事沒有打算這麼快處理，可以慰留就慰留，結果昨天發現「糟糕了，燈節迫在眉睫」，剩下四十天不到，要速戰速決，而印名片只要十分鐘。他也直言，就算副市長接手，還是要透過行政體系執行計畫，但又不能叫公務員蓋章，所以「要找到一個人負責蓋章」。

陳思宇︰不需過度解讀

陳思宇昨赴議會拜會，對於外界質疑政二代任局長，陳思宇說，她來自地方，期許自己可以更了解、反映基層民意；在她當父親助理時，大家一直覺得她可能參政，但要服務公眾不只是用參政，只要初衷不變，「不一定」要選舉形式做公共服務；現在是局長，沒有去想未來打算。