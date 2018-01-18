〈台北都會〉議員爆料 環保兩用袋斷貨逾10天

2018-01-18

汪志冰︰只剩3公升小型袋

〔記者蕭婷方、周彥妤／台北報導〕元旦起，中央發布「限塑令」，台北市超商、超市及量販店，只能販售兼具購物、垃圾袋等功用的「環保兩用袋」。但北市議員汪志冰昨爆料，北市超商、賣場只剩三公升的小型兩用袋，超商的大容量兩用袋甚至斷貨十天以上，民眾只能癡癡地等，批環保局督導不周。北市環保局昨則召開記者會澄清無缺貨情事。

記者隨機走訪 14公升最嚴重

但記者昨實地隨機走訪北市信義區、文山區與中正區超商及超市門市，發現店家反映不一，主要反映曾缺貨者多為統一超商。有的店家私下表示，從未遇過訂不到的問題，一切正常；但也有門市表示，曾碰上整整一週三種尺寸叫貨都叫不齊，又以十四公升特別嚴重，客人抱怨連連，目前已經恢復正常。也有門市說，尺寸倒是不會叫不齊，但是到貨量常常不足，目前問題也尚未解決，更指不少客人認為三公升太小，導致該規格乏人問津。

北市一○二年開始推動「環保二次袋」，因法令未強制規定，推廣成效有限，配合環保署擴大限塑政策，今年元旦起，北市量販店、超級市場及連鎖便利商店業者停售購物用塑膠袋，只能販賣「環保兩用袋」，尺寸有三公升（小）、六公升（中）及十四公升（大）。

汪志冰接獲民眾爆料指出，台北市環保兩用袋除了三公升外全數缺貨，甚至有超商工讀生說三公升的小型兩用袋已經訂了超過一週都沒貨，小型袋只能放四瓶飲料，買東西很不方便，甚至有超商工讀生因未能提供較大的塑膠袋遭客人惡言相向。

汪志冰也實地走訪各超商與賣場，發現中、大容量兩用袋已斷貨超過十天，進一步查訪四大超商、賣場的環保兩用袋販售狀況，苦等商品一週以上的店家屢見不鮮，其中以統一超商缺貨的狀況最為嚴重。

環局︰庫存300多萬個 無缺貨情況

環保局資源循環管理科長崔浩志回應，目前兩用袋大、中及小型庫存分別各有一百多萬個，合計約三百多萬個，月底各尺寸還會進貨各二百五十萬個，合計進貨七百多萬個，不論是庫存或供貨均正常，且十七日再派員追查，亦無發現缺貨情況。