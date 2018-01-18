〈台北都會〉帝國之眼特展 重現「治警事件」史料

2018-01-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕日本曾經統治台灣，對台灣影響深遠，庶民當時感受最深的就是威嚴的日本警察，國立台灣圖書館昨天推出「帝國之眼」特展，從史料中整理日治時期警察的絕對權威與台灣民眾的互動關係，並重現當時的「治警事件」相關史料，包括當時日警學台語的教材、日本政府蒐集的台灣民情資料等。

「噓！別哭，大人來了！」老一輩的台灣人都記得以前的父母哄騙小孩，都是用「大人來了」當幌子，「大人」指的就是日治時代的日本警察，讓後世不難想像日警昔日的權威與嚴峻；台圖編審蔡蕙頻說，從豐富的日治時期史料中，匯集當年的日警圖文檔案，重現日警的原貌和歷史故事。

蔡蕙頻說，當年日警扮演的職務功能與角色任務，遠比現在的警察還要繁雜，有管制民生物價的經濟警察、衛生警察、理蕃（原住民警察）、航空警察，還有負責思想控制、出版品審查的「特別高等警察」。

她表示，日治時期，台灣民主發展史上的重要事件「治警事件」，蔣渭水等人因為申請成立「台灣議會設置期成同盟會」，遭台灣總督府以違反「治安警察法」逮捕，凸顯「治安警察法」賦予日警的權力和對台灣人民在各方面的掌控。

這項展覽位於國立台灣圖書館六樓的台灣學研究中心，即日起至十月廿八日展出，每週一休館。