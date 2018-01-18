〈台北都會〉日治警察變神明 「義愛公」佑百姓

2018-01-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕日治時期，許多日本警察因為治理手段嚴峻，當時被台灣民眾當成「大人」般地畏懼，但也有同情並關心台灣人民疾苦的日本警察，死後還被塑成神像祭祀，當時派駐在嘉義東石的森川清治郎，就受到當地民眾感念，如今奉祀在富安宮，尊稱為「義愛公」，又稱「日本王爺」。

陳情上司減稅未果竟死諫

國立台灣圖書館編審蔡蕙頻說，森川清治郎（一八六一至一九○二），日本神奈川縣人，一八九七年來台擔任巡查，派駐嘉義縣再轉調至東石鄉副瀨派出所，到任後在當地信仰中心富安宮設置簡易教室，他自掏腰包請老師、買文具提供鄉民受教育，仁民愛物，受到地方百姓敬重。

蔡蕙頻表示，一九○一年，台灣總督府開始課徵漁業稅，擁有竹筏的漁民也要課稅，村民收入不豐而無力繳納，森川清治郎向上司陳情減稅，未料他的上司非但未准，嚴厲斥責他並限期收繳，森川清治郎十分痛苦又無力改變，他在一九○二年四月七日巡視港墘厝時，在當地慶福宮內留下「苛政擾民」遺書，使用警備長槍自殺，死諫上司藐視台灣民間疾苦，可惜當時並未激起回響。

森川清治郎被奉祀富安宮

直到一九二三年，東石地區發生流行性腦膜炎，據傳當時的保正（村長）李九夢見森川清治郎託夢，提醒村民注意衛生，不要生飲井水，副瀨村民後來安然度過惡疾、無人傷亡，村民因此為森川清治郎雕刻神尊供奉，尊稱「義愛公」，奉祀在富安宮中，森川清治郎的神像穿著警察制服（見圖，國立台灣圖書館提供）、端坐板凳上，神情慈祥和藹，呈現地方民眾對他的懷念，也成為民眾祈求公義與保佑的化身。