〈台北都會〉1人圍爐 老店推「暖心年菜」

2018-01-18

〔記者蕭婷方／台北報導〕現代社會，家裡人口不多，年菜反而不容易準備，傳統市場業者看準小家庭的外帶年菜市場，提供適合六人以下的年菜組合；此外，近年來不少外地遊子因年節輪班未能即時返鄉，也有業者推出單人圍爐菜單。

南門市場昨舉辦年菜採購月啟動記者會，今年南門市場首推名攤年菜一次購足方案，民眾即日起只要上網即可訂購行家推薦的經典名攤菜色，台北市長柯文哲也到場支持，並現場試吃年菜，為商家推銷、促買氣。

年菜老店逸湘齋觀察，以往年菜都是十人份的「大菜」，總少不了雞湯、佛跳牆等，近幾年來因應小家庭趨勢，推出六人的小套餐；由於民眾平常也都吃得豐盛，因應國人養生風氣漸增，每年菜色也會微調，蔬果入菜比例會增加。

瞄準企業客戶與年輕族群，金華火腿名店萬有全今年首度推出圍爐年菜組合與臘肉禮盒。萬有全說，現代都市人講求方便與效率，不愛複雜菜色，觀察越方便就會賣越好，搭配送禮自用的小禮盒促買氣，推出簡單的「電鍋食譜」。

萬有全也觀察到，近年遊子在年節時，可能因工作不一定能返鄉過年，推出單人份的羊肉爐，讓異鄉人也能自己圍爐。

南門市場攤商觀察，近年民眾置辦年貨買氣不若以往，雖然人潮多、但「下手」分量與金額都明顯減少；不過，今年買氣有回溫趨勢，乾果、臘肉類禮盒業績表現較去年佳。