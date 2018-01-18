〈台北都會〉公民參與蓋活動中心 遭質疑噱頭

2018-01-18

網路投票率低也照蓋 里長不滿

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府民政局分別在土城、新店、五股、金山區四地，共投入五千萬元經費，以參與式預算精神納入地方民意，四區各興建一座市民活動中心，因建築外觀採前衛的貨櫃屋設計，引發地方民意不同評價，有的表示期待，但也有質疑砸大錢卻蓋貨櫃屋；有里長表示，網路投票的成果卻不符期待，質疑所謂的公民參與宛如噱頭。

針對這四區的市民活動中心興建案，民政局在二○一六年開放民眾提案，讓在地民眾參與討論地點、形式與功能性，網路票選佔七十％成績，專家學者審議意見佔三十％，合計總分來決定方案，透過由下而上彙整地方民意，落實參與式預算的精神。

土城區大安活動中心已在去年十二月底動工，五股活動中心工程將於下週啟動，由於四座活動中心都採取新式的輕鋼構工法，利用貨櫃屋堆疊興建而成，但不少民眾看到建築模擬圖後不以為然，批評平均一座耗資一千多萬元的活動中心卻蓋得像工寮，也有民眾質疑貨櫃屋的耐震度與隔熱度並不適合台灣環境。

五股區民義里里長陳添福說，當初網路票選拚命動員衝高票數，「但投票率低的活動中心案，竟然可以蓋成」，講好聽是讓民眾有參與感，但其實只是噱頭罷了；他並說，雖然活動中心內部規劃有和地方充分討論，但外觀的貨櫃屋模樣「看起來就很不值錢」。

砸大錢卻蓋貨櫃屋 地方看法兩極

土城區大安里里長張俊隆表示，當初地方民眾對貨櫃屋設計多有抱怨，還特地組團到高雄、屏東一帶參訪消除疑慮，他認為傳統水泥建築與貨櫃屋各有優缺點，但貨櫃屋比較活潑、新潮且工期短，里民多拭目以待。

市府工務局新建工程處指出，這四座活動中心皆採用新式的輕鋼構工法，設計概念新穎、前衛，不需大面積開挖，降低環境衝擊，也符合建築安全規範，防火、隔熱、耐震度都沒問題。

民政局專門委員陳耀川回應說，參與式預算是鼓勵民眾參與公共事務決策，新北市的議題設定比台北市明確，成功吸引一萬八千人投票，規劃設計階段也與地方多次開會討論，已納入民意需求；民政局長江俊霆說，曾到高雄取經，這是環保材質，造型前衛的活動中心，地方民眾很期待。