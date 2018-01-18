〈北部〉憶人瑞文面國寶 田貴實：見證時代變遷

2018-01-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕高齡一百零三歲的文面人瑞簡玉英十六日逝世，出版「永不消失的榮耀記憶」作者、研究文面逾卅年的田貴實追憶，縱使簡玉英回歸祖靈懷抱，仍為台灣留下「永不消失的榮耀」，期盼祖靈再給僅存的三名文面國寶多點時間，讓政府能更充裕的收錄下她們完整的生命故事。

全台文面國寶隨著年歲漸長逐漸凋零，目前僅剩住在苗栗縣的泰雅族柯菊蘭、花蓮縣的太魯閣族陳清香及賽德克族林智妹等三人，長期研究文面歷史的文史工作者田貴實得知簡玉英逝世後，拿出昔日訪查資料，讚揚簡玉英用美麗的文面圖騰，見證歷史時代的變遷。

田貴實說，簡玉英對何時在臉上文面總是保持神秘、笑而不答，只是指著自己的曾孫女表示比她年長許多才文面；在強調文面具有重要象徵意義時，反而嚴肅地說，沒有文面的女孩只能嫁給外族，文過面的女孩才是最漂亮的。

他說，文面文化當年因沒有麻醉藥，長輩為了防止子女接受文面時扭動身體，會用繩索綑綁或壓制被文面的子女手腳，但簡玉英因是頭目的兒女，過程自在從容，肩負起族人傳統文化的使命。

田貴實說，目前全台僅存的三名文面耆老，每天都在與生命賽跑，身體狀態大不如前，她們分別代表的意義不僅是太魯閣族、泰雅族及賽德克族的文面文化，更是一個時代的民族性。

獲頒「第二十四屆全球中華文化藝術薪傳獎」的田貴實，一月初受邀至總統府領獎，當場向總統蔡英文分享文面老人口述史及影像記錄的心得，強調這是這一代人的共同使命，也是文化根基茁壯的重要力量，感謝政府願意將「文化台灣」列為施政目標的第一項。