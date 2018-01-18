〈北部〉蘇花改、建地飽和 美崙房價見2字頭

2018-01-18

〔記者王錦義／花蓮報導〕內政部統計去年全國都市地價總指數，全國地價總指數及各使用分區指數普遍呈跌勢，調漲波動幅度則以花蓮縣零點九六%漲幅最大，漲幅集中在花蓮火車站、美崙兩處，其中美崙地區最近推出新建案房價，每坪廿一到廿三萬直逼新北市淡水區，業者認為除了蘇花改議題外，花蓮建地飽和也是原因。

最新都市地價指數 花蓮市漲1.59%

內政部每季會發布新的都市地價指數，是以特定的時間點，作為地價的基準日，計算一定期間內地價上升或下降的百分比。依最新的資料，去年底全國都市地價總指數較上期下跌零點九一%，新北市下跌最高為一點七三%、台中市下跌一點四八%、台北市下跌一點一六%；其餘各直轄市、縣巿變動均在一%以內；漲幅部份，則以花蓮縣上漲零點九六%漲幅最大，尤以花蓮市漲幅最明顯，上漲一點五九%。

花蓮縣不動產代銷商業同業公會理事長陳秉洋說，花蓮地價近幾年漲價，除了蘇花改議題支撐，還有縣長傅崐萁許多施政話題，像青年住宅、日出大道等帶動房地產熱絡，但花蓮市地價漲，長期主因還是因為便宜的建地不足，大花蓮地區已經卅多年沒有新的都市計畫區規劃，過去都市計畫內的土地幾乎都已經蓋完，許多建商土地成本取得愈來愈高，房價自然就高。

陳秉洋說，除了建地稀少，還有花蓮地區住宅區的容積率也比西部都市低很多，住宅大樓都蓋不高，在土地成本高、營建成本也高的情況下，房價自然高漲。

花蓮高漲的房價也讓很多想成家的年輕人大喊吃不消。準備結婚的吳先生就說，最近看房新的透天都要一千五百萬元上下，廿幾年的透天也要七、八百萬，大樓新房也要一千多萬元，買房真的負擔相當大。