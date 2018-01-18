〈北部〉300米蓋了4橋 蘇澳溪整治卡關

2018-01-18

蓋抽水站防洪 地方也盼改造景觀

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳溪河道周邊雜草叢生，白米橋上游短短三百公尺河段竟有四座橋樑，民眾擔心橋樑過於密集，橋墩阻礙水流造成淤積，盼縣府投入再造，將溪畔整治成像三星鄉安農溪畔的景觀廊道。縣府工務處表示，會爭取前瞻計畫預算補助，逐步改善流域景觀。

蘇澳溪因缺乏整治，溪畔與河堤都很凌亂，宜蘭縣政府去年在蘇澳溪與阿里史溪匯流處興建抽水站，盼解決水患問題；但地方希望解決洪患同時，也能納入景觀規劃，尤其白米橋上游三百公尺河段，竟然前後蓋了四座橋樑，缺乏整體規劃，景觀突兀。

除了白米橋，上游橋樑依序是鐵路橋、自強橋及過溪橋共四座，分別供火車、人車通行；其中，近四十年歷史的自強橋，早期肩負兩岸通行重任，但過溪橋八十七年完工後，兩橋相距僅廿公尺，自強橋僅少數民眾使用，功能性大幅降低。

議員、里長會勘 籲拆廢橋、沿岸工寮

縣議員邱嘉進昨偕同多位里長會勘，有民眾指出，短距離橋樑過於密集，易阻礙水流，橋墩也會造成河道淤積，部分橋樑功能不如以往，縣府應檢討有無存在的必要。「完成整治是周邊民眾長久的期盼！」蘇澳鎮永春里長張盛國說，不具功能的廢橋應研議拆除，蘇澳溪沿岸搭建的工寮也應拆除，恢復自然景觀。

邱嘉進提議，縣府應從上游攔沙壩至下游出海口處固定清淤，並將永春、永樂段一公里河堤進行再造，將沿岸打造成像三星安農溪畔的河堤步道，成為鎮民全新的遊憩休閒據點。

縣府工務處長陳春錦指出，自強橋旁已有過溪橋可取代，未來整治會納入檢討，若無存在必要會研議拆除，蘇澳溪流速快且夾帶土砂量多，未來進行環境景觀營造時，不會帶入太多人工設施，會以休閒散步空間為主，同時保護沿岸土地。