〈北部〉業者違約 竹市後站、樹林頭兩大夜市2月15日熄燈

2018-01-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市後站及樹林頭兩大夜市，因承租業者將承租權利抵押轉包他人，市府接獲檢舉查證屬實後認定違約，終止雙方契約，營業到二月十五日，未來仍將招標，提供市民享受逛夜市的休閒樂趣。

承租業者違反規定轉包他人

市府產業發處展長吳甲天說，後站夜市從九十八年八月與業者訂定契約，一百零五年續約，依合約內容到明年十月十九日止，每週二、四營運，市府每年可收到約兩百四十萬元租金。

兩大夜市各有200到250攤商

樹林頭夜市從民國一○二年七月卅日訂約，之後續約從一○五年到一○八年七月卅日，每週三、週日營運，每年市府也可收租金約兩百四十萬元 ，兩大夜市各兩百到兩百五十個攤商。

吳甲天說，市府接獲檢舉指承租業者擅自將承租權利轉包給其他人，且有抵押事實，依據契約，廠商應自行履行契約，不得轉包、擅自將契約的權利作任何抵押擔保質借，且不得擅自做為其他權利、義務的標的，市府查證業者確實已違約，去年十二月底發公文終止契約。

市府除收回土地使用權，也沒收業者已繳交的租金共三百多萬元，其中後站夜市租金繳到十月十九日、樹林頭夜市繳到七月卅日。

吳甲天說，兩大夜市原都是停車場用地，將先回歸停車場使用，但考量農曆年快到，顧及攤商生計，提供一個半月的緩衝期，讓攤商營業到二月十五日。

市府：未來仍朝夜市方向規劃

吳甲天說，夜市是台灣庶民生活的一部分，考量市民的休閒娛樂需求，產發處仍會繼續朝夜市方向規劃，但會做完整配套，希望二月十五日前完成相關招標文件，讓夜市的營運能無縫接軌。