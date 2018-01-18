〈北部〉《桃園》吳浩銘沒國光獎章 市府體壇之光「暖心」

2018-01-18

〔記者陳昀、梁偉銘／綜合報導〕出身桃園的吳浩銘去年十二月赴美參加「世界保齡球錦標賽」，在四十三國、二一六名選手中，以五二二一積分勇奪男子全項金牌，成為台灣繼一九九一年馬英傑後的第二面男子全項金牌，但因該賽未向教育部體育署核備，使得吳浩銘無法獲得國光獎章獎金，經桃園市保齡球委員會主任委員暨市議員楊朝偉爭取，市長鄭文燦決定嘉許吳為國爭光，昨在市政會議當面表揚並頒發十萬元獎金及「體壇之光」獎座。

針對吳浩銘於去年「世界保齡球錦標賽」男子全項奪金，卻無法獲得國光獎章敘獎，體育署於去年底曾代轉保齡球協會新聞稿，文中解釋：「經查核相關法規及程序，癥結在於所核備之賽事為『世界男子保齡球錦標賽』及『世界女子保齡球錦標賽』，並未核備『世界保齡球錦標賽』，於此敘獎一事於法無據。」

體育署指出，經與保齡球協會溝通，確認此為保齡球競技運動的最優級競技賽會，也肯定選手在這四年一度世錦賽的付出與努力。

卅六歲的吳浩銘表示，他就讀台北體育學院時接觸保齡球，二○○六年在菲律賓風暴保齡球盟主挑戰賽拿到金牌，原想邊打保齡球、邊擔任體育老師，卻受少子化減班影響未能如願，最後選擇攻讀研究所，一邊當普通上班族。

然而，工作這四年無法阻擋吳浩銘對保齡球的熱愛，二○一○年他重返賽場，去年繳出亮眼成績，除在世界保齡球錦標賽奪冠，九月於全國中正盃保齡球錦標賽也拿下三金一銀，同月還代表我國參加「亞洲室內暨武藝運動會」，也獲男子個人銅牌。

吳浩銘去年十月進入左營國家訓練中心擔任儲訓選手，今年升格進入培訓隊，薪水已從九千多元提高到四萬元，他說，眼下的目標是在今年亞洲運動會再奪金牌。