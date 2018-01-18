〈北部〉《桃園》解決僑愛新村水患 獲前瞻補助

2018-01-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕八德、大溪區交界的僑愛新村附近幾乎逢雨必淹，市府水務局規劃興建八德區中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程，解決當地淹水問題，總經費約二六○○萬元，市府爭取前瞻基礎建設計畫補助一八二○萬元、自籌七八○萬元，工程預計三月開工，年底前完工。

水務局長劉振宇表示，只要時雨量超過五十毫米（已達大雨等級），僑愛新村周邊包含金蘭醬油旁的大同路都會嚴重淹水，治水工程將在八德區中山路埋設長約四二○公尺的一．二米正方形雨水下水道箱涵，讓雨水排入舊大湳圳。

劉振宇說，八德區除興建「中山路（豐德路至工業區）雨水下水道工程」，另規劃「舊大湳圳排水改善工程」、「豐德路雨水箱涵改善工程（推進段）」，也爭取到前瞻基礎建設計畫的一億九六○○萬元補助，預計年中發包，明年底完工。

水務局另對八德（八德、大湳地區）、大溪、大溪（埔頂地區）及石門都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃，估計經費需三五○○萬元，前瞻基礎建設計畫將補助二四五○萬元、市府自籌一○五○萬元；此外，大園、中壢（龍岡地區）、中壢平鎮、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區等都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃案，總經費也需四千萬元，前瞻基礎建設計畫將補助二八○○萬元、市府自籌一二○○萬元，兩個規劃案目前也正擬定招標文件。