〈北部〉《桃園》頂尖高中計畫 教局鎖定4校發展

2018-01-18

4校剛從國立改制成市立

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局長高安邦昨天宣布，對武陵、桃園、內壢、陽明四所剛從國立改為市立的高中訂定「頂尖高中計畫」，並由武陵、桃園分別以發展「奧林匹亞中心」、「創客教學中心」打頭陣，目標今年暑假成立；暑假另還規劃「史丹佛大學創造力訓練營遊學計畫」，讓全市高中職學生參與選拔，由教育局補助遊學。

高安邦說，「頂尖高中計畫」旨在發展學校特色，科學班發展有成的武陵高中將成立「奧林匹亞中心」，另開「奧林匹亞班」發展科技教育，後續也會延伸到國中端；鄰近虎頭山青年創業基地的桃園高中也預計發展「創客（Maker）教學中心」。教育局已請兩校釋出空間，目標今年暑假成立，後續也會輔導內壢、陽明發展特色。

教局可望挹注千萬經費

雖然計畫還未定案，但高安邦信心滿滿發下豪語說：「一校給八位數的預算沒問題！」他說，教育局另也規劃讓「頂尖高中」與台政清交成等國內頂尖大學策略聯盟，讓大學生能到高中社團教學，或安排高中生到大學參與營隊等課程，增添推甄優勢，目前正在洽談階段。

桃園高中校長林煥周表示，校方原規劃新學年要推出資訊科技的創意研發課程作為必修課，對於教育局有意成立創客教學中心，不僅校內老師支持，校方也已規劃好空間，就待市府投入資源。

武陵高中校長林清波表示，今年是規劃期，場地和設備都還未建置，若要成立「奧林匹亞班」，一○八學年度會比較妥當，校方會運用科學班既有根基發展科技教育，也會甄選國中生參與假日研習，讓國中生到高中時能無縫接軌。

另外，現行的「市立高中亮點躍升計畫」對象除了改隸前的七所市立高中，另會納入龍潭高中、楊梅高中、中壢高商、中壢家商，為鼓勵就近就學，會考成績5A入學者，三年最高可領六十萬元獎學金，今年就會實施。

高安邦說，一○七學年度將在龍潭高中設置桃園市技藝教育資源中心，統籌全市技藝教育課程，而「國中區域職業試探與體驗示範中心」，教育部補助一校，教育局將再增設兩校，落實技職教育向下延伸。