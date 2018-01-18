〈北部〉行銷花東觀光 政院東辦推包機補貼

2018-01-18

與創意遊程、整合行銷 培養國際客群

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院東部聯合服務中心推動「花東觀光自主門戶行銷計畫」，經與交通部研議一年多後，確立「包機補貼」、「創意遊程」、「整合行銷」計畫三箭齊發，加上立委蕭美琴爭取的「觀光專列」，希望培養花東機場作為國際旅客進出門戶，提高旅客花東旅遊便利性、提出嶄新遊程、針對客源國整合行銷，為花東旅遊注入強心針。

補助航空公司、旅行社 促成定期航班

東服中心執行長許傳盛說，全計畫經費以「花東定期包機補助計畫」佔比最高，交通部觀光局日前已公告實施「花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，補助國際包機業務的航空公司、旅行社，直飛花蓮或台東機場未有定期航線的新興航線，有別於過往單趟包機補助，這次是藉由定期包機獎助模式，穩定客源市場、降低業者初期成本，促成定期航班。

「包機補貼」讓國際旅客以花東為進出門戶，不受限鐵路一票難求、不排擠本地通勤需求。許傳盛說，旅遊除交通便捷，最重要的還是內容產品，所以以「創意遊程」鼓勵發想、開發花東潛力景點，以嶄新路線吸引旅客多次到訪；以「整合行銷」將完整旅遊商品鎖定客源國直接行銷，不再流於印象式的宣傳，希望讓旅客看得到、買得到、到得了，三箭齊發打造花東觀光新局面。

許傳盛說，之前泰越捷航空花蓮─曼谷航線無法吸引足夠人次而停航，主因即是沒有客製化對應的完整遊程，令人扼腕。所以要透過「創意遊程」，讓花蓮不只能去太魯閣、七星潭，可以是針對年輕族群的極限衝浪、溯溪，針對日韓銀髮族的冬季避寒養生美食之旅，以東台灣豐富原住民文化為主的人文深度遊程等，將開發花東諸多旅遊亮點，旅客來花東旅遊一次絕對不夠，提高回訪率。

蕭美琴推專列 台鐵推「車+酒」套票

花蓮縣立委蕭美琴之前在立院力推台鐵觀光專列，許傳盛說，與台鐵局辦理「台北︱花蓮」觀光專列，採「車+酒」套票方式販售，不單賣火車票，且可提早購票，方便民眾規畫遊程，透過加開的專列達到不排擠本地鐵路需求，且滿足旅客交通所需的雙贏局面，解決旅客訂到房間、卻少了車票的狀況。