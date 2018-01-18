〈北部〉搶武陵賞櫻人潮 三星訂票有「好康」

2018-01-18

賞櫻期間每日3班車 22日開放電話預訂

〔記者江志雄／宜蘭報導〕武陵櫻花季訂二月十六日（大年初一）到二十五日登場，宜蘭縣三星鄉公所宣布續辦「武陵賞櫻．三星出發」活動，凡在三星上車的遊客，均享有民宿、商家購物折扣優惠，今年更加碼送出一百七十張復刻版太平山森鐵小火車乘車體驗券。

武陵農場位在台中市轄區，遊客多從宜蘭縣大同鄉台七甲線（中橫宜蘭支線）上山，今年的武陵櫻花季，公路總局規劃六條客運路線，發車地點包括，國光客運台北車站、台北市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場、梨山。

從三星鄉綜合運動場出發的班車，每天有三個班次，全票五百二十元，半票兩百八十元；上午七點半首班車由三星鄉公所代訂車票，二十二日上午十點起開放電話預訂，一人限購四張，預購專線：03-9891488，詳情可上三星鄉公所網站查詢。

憑卡享30業者優惠 再抽太平山森鐵體驗券

在三星上車的遊客，可在搭車處獲贈「好康卡」、摸彩券，憑卡享有三星鄉民宿七折、商家購物九折優惠，全鄉特約業者已有三十家，上車前記得把摸彩聯投入摸彩箱，鄉公所預定三月中旬抽出一百七十名幸運兒，贈送復刻版太平山森鐵小火車乘車體驗券，並在官網公告得獎名單。

太平山森鐵小火車訂四月二日在三星天送埤車站試營運，憑券才能搭乘；公所釋出乘車體驗券當成「武陵賞櫻．三星出發」加碼好禮，其中有二十人安排搭乘森鐵首發列車。「歡迎到三星作客！」鄉長黃錫墉說，武陵賞櫻活動適逢新春，遊客不妨到三星鄉來搭車，順道暢遊鄉內花海、狗年裝置藝術、品嚐在地美食，享受精緻套裝小旅行。

武陵賞櫻三星上車人數逐年增加，公所統計，民國一○三年一千一百三十一人、一○四年一千九百七十八人、一○五年三千三百一十五人、去年增至三千六百零七人。