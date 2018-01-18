〈北部〉苑裡蔡家古厝 石板路凹凸頻摔車

2018-01-18

長達八百公尺 居民盼儘速改善

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡里蔡家古厝「蔡泉盛號」是苗栗縣文觀局登錄在案的有形文化資產古蹟。不過，附近居民抗議指出，十幾年前公部門在蔡泉盛號古厝前、長達八百公尺的路面鋪設石板步道，路面凹凸不平，導致常有民眾騎機車摔倒受傷，也有人走路突然被絆倒，要求苗縣府儘速改善。

苗縣府：會勘後將找出解決方法

針對此事，苗栗縣政府水利處城鄉發展科指出，一月初曾前往會勘一次，會先針對有破損、凹凸明顯之處先修補改善，下週會再安排會勘，了解居民實際需求，並尋求徹底改善的方案，希望能解決民眾困擾。

至於當時為何會鋪設凹凸不平的石板步道，水利處城鄉發展科表示，當時經費應該是營建署補助，但年代較久，也不清楚當時設計緣由，也許是為了符合古蹟的所打造老街風貌。

居民質疑指出，當時鋪設路面時未仔細考慮，附近還有其他住戶，結果路面舖設完，好像多了一整片地震帶，騎機車或腳踏車行經都非常痛苦。

居民更批評，一直陸續向苗縣府反映，希望把路面壓平，可惜近十年來都沒下文，導致常常發生有人不小心摔車、跌倒狀況，讓人無奈，只感到公部門施政完全不在乎在地居民需求與觀感，結果附近鋪了至少八百公尺長路面，卻跟居民日常生活出現極大衝突。