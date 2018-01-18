〈北部〉提高周轉率 竹北增6路段停車收費

2018-01-18

台鐵竹北西站 停機車開始收費

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市所公告新增六條路邊停車收費路段，共四百廿九個汽車停車格；台鐵竹北車站西站（臨新泰路）機車停車場，也開始收費。市公所表示，希望能有效提高周轉率，避免遭長期佔用。

竹北市公所表示，六條路段包括文興路、縣政九路南段、縣政二路南段、科大一路、科大二路、台科路，費率為每半小時十元，不提供月租服務。莊敬南路和自強南、北路，研議規劃納入下波收費範圍。

6路段路邊長期遭佔用停車

竹北市公所表示，這些路段常見車輛長時間停放路邊，引起民怨，加上其他道路大多已實施路邊停車收費，基於使用者付費的公平原則，公所和縣府會勘後評估車流量、路幅、人口密度，在適當位置劃設路邊停車格。

此外，不少騎機車到台鐵竹北車站搭火車通勤的上班族抱怨，西站機車停車場，因免費遭長時間佔用，一位難求，因此公所也委外開始收費，成為目前竹北市唯一收費的機車格。共三百七十三格，費率為一小時十元，每日最高三十元，跨日重新計算。

竹北市公所表示，公所管轄的路外和路邊收費停車格，共四千八百三十六格，委託國雲公寓大廈管理維護公司營運；路邊停車格上午八點到晚上八點收費，逢星期日和國定假日停止收費，但新社市場華興一街和仁義市場周邊例外，僅農曆大年初一、初二、初三停止收費。

竹北市公所另外提醒民眾，想了解欠費情況，可上新竹縣府網頁查詢；不過，一○六年十二月三十一日前的欠費，須上竹北市公所網頁查詢。