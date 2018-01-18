〈北部〉《桃園》原龍潭鄉代會棄修改拆 議員批浪費公帑

2018-01-18

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區原龍潭鄉民代表會因桃園市升格後閒置，市府花錢設計規劃並發包進行整修工程，打算設置公托中心、親子館，不料包商進場整修時發現建築物結構有問題，工程緊急喊停、決定拆除，市議員徐玉樹對此直批「浪費公帑」。市府社會局表示，整修經費約花了十七萬餘元，下週將與廠商召開解約協商會議，務求讓損失減至最低。

龍潭區公所、龍潭區戶政事務所去年十月間遷至龍潭行政園區，市府原本規劃龍潭區公所舊建築結構強化後，將活化供做長照據點、市民活動中心使用，一旁的原龍潭鄉民代表會建築則拆除並設置停車場，讓熱鬧的中正路周邊停車空間增多。

徐玉樹：早就提醒結構有問題 未被採納

但原龍潭鄉民代表會建築，早已發包進行建築保留的整修工程，徐玉樹批評，早就提醒市府，原龍潭鄉代會的建築結構有問題，不宜再花大錢設計規劃與整修，但意見未被採納，市府仍發包並於去年四月間就開始動工整修，果然出問題。如今規劃案大轉彎、整修工程喊停，凸顯公部門閉門造車的心態，造成浪費公帑的惡果，白花的錢不只有十七萬元，規劃設計費也得列入，後續還有跟廠商的解約問題。

社會局解釋 進場施工發覺補強效益低

社會局人員說明，原規劃案因施工後發現建築物有結構塌陷、漏水等問題，斥資補強的效益不高，加上該處機關用地規劃要變更為商業區，才變更為廣場與停車場用地，並將公托中心與親子館調整到原龍潭國中的閒置宿舍。

社會局補充，去年四月十四日整修工程開工，同月廿八日就發現結構有問題而停工，而去年十月間都市計畫委員會決議原龍潭鄉民代表會「配合主要計畫由機關用地變更為商業區，並增設為廣場兼停車場用地」，拆修工程就不曾再復工，已花費僅約十七萬餘元。