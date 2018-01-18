〈北部〉《桃園》110處露營區不合格 議員要市府硬起來

僅公辦石門國小合法 且15處位地質危險區
〔記者魏瑾筠／桃園報導〕露營活動正夯，交通部觀光局「露營專區」網頁前天上線，桃園合法露營區僅有公辦的石門國小露營地上榜，等同宣告民營的一一○處露營場地全數違規經營；市府觀光旅遊局昨天緊急將揭露露營地安全資訊的「露營地圖」上線，其中十五處有位處土石流潛勢區及山崩與地滑區域等嚴重安全疑慮。
市府決定以輔導代替裁罰 議員直批太敷衍
觀旅局長楊勝評表示，對於違規經營的露營地，市府經跨局處研商後考量裁罰並無法解決問題，決定以輔導代替裁罰，採以安全為原則輔導違規露營地改善安全問題，揭露安全資訊的「露營地圖」昨已上線，可供民眾上網查詢；對此，市議員萬美玲直批，市府明知部分露營地有嚴重的安全疑慮，卻僅公布地圖就想敷衍過去，倘若發生重大意外，誰來負責？
復興露營區全違反「基本安全原則」堪慮
觀旅局指出，經調查發現，一一○處民營露營地以違規使用農牧及林業用地的九十一處為最大宗。楊勝評說，在中央對用地問題未解套前，市府已於去年十二月底召集觀旅局、工務局、水務局等相關局處，擬定十一項包括露營地是否位於土石流潛勢區域、山崩與地滑區域，以及是否具有未經專業技師或建築師簽證結構安全無虞的挑出邊坡平台等「基本安全原則」；經過調查發現，位於復興區的十五處露營地違反「基本安全原則」，其中十四家違反一項、一家同時違反二項。
市府：針對違規業者加以列管 並限期改善
楊勝評指出，土石流潛勢區域由水務局業管，而山崩地滑區域及邊坡平台由工務局業管，針對違規業者已依違反項目加以列管，並要求限期改善，另也針對大型開發行為及新設露營地嚴格把關。
對於外界質疑如遊客在輔導期間內於露營地發生危險，該由誰承擔責任？楊勝評說，民眾可先從「露營地圖」避開有安全疑慮的露營地，觀旅局也會在違規露營地門口設立告示牌提醒民眾，但他表示，十五家露營地雖然位處潛在危險區域，「不會有立即性危險」；「露營地圖」詳細資訊可登入市府觀光導覽網／旅行／露營地基本安全地圖查詢，除了有基本安全資訊，另提供用地類別、座標、網址等訊息。
議員譏 難道政府功能只剩下設立牌子
對於觀旅局的做法，萬美玲大表不能認同，她說，露營地違規問題存在多年，市府卻非得等到中央公布「醜事」才願意有所行動，且市府現在對業者採取的輔導措施非常「鄉愿」，不禁砲轟觀旅局以公布「露營地圖」及設置告示牌，就認為已盡提醒之責，還說不會有立即危險，簡直可笑，倘若真的不幸發生事故，就不是意外了，而是人禍！「政府的功能難道只剩下設牌子」，認為市府應採取更強力的措施，不能拿人民的生命開玩笑。