〈中部〉總預算未過 藍綠議會黨團再互咬

2018-01-18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市總預算至今未過，市議會民進黨團昨日指出，仁愛之家採購院民冬服、寢具消毒殺菌機的預算，都屬於新計畫，因國民黨杯葛總預算，依法不能動支，長輩只能在寒冬中大嘆歹命；國民黨團則反控說，總預算沒過，市長林佳龍昨天照樣出國，「有錢出國，卻沒錢幫弱勢添衣」。

綠批藍杯葛 社福新編預算無法採購

民進黨團總召李天生表示，總預算案在去年底市議會定期大會、日前的臨時會，都因國民黨杯葛而無法審查，社會局每兩年編列預算，為仁愛之家低收、中低收入戶長輩們，購買保暖衣物，今年編列廿四萬元，但去年未編，所以是新預算，預算未過無法辦理採購；社會局另外編列一百廿萬元採購寢具消毒殺菌機，也同樣確定停擺，如何讓長輩們安心過冬。

民進黨議員邱素貞、陳淑華、蔡雅玲表示，還有多項攸關弱勢團體權益的新預算，依法均不得動支，包括獨居老人藥事照顧、身障人士爬梯機服務等，呼籲國民黨回歸議事運作、理性監督。

藍指市府以民生預算 綁架不合理預算

國民黨團書記長李中則表示，今年截至一月十五日，社會局已發包決標卅六項計畫，決標金額合計約四億八千萬元；另外，國民黨團在協商過程中未刪一毛民生預算，反而是市府以民生預算來綁架不合理預算。

黨團執行長顏莉敏、議員黃馨慧、張瀞分也說，市府聲稱總預算沒過，新預算科目無法執行，但今年一月二日食品藥物安全處、新建工程處、養護工程處卻照樣成立，林佳龍昨天也照樣出訪新加坡，「有錢出國，卻沒錢幫弱勢添衣過年」，這是什麼道理？希望市府不要再消費長輩或社福團體。

市府則表示，市長出訪行程早在去年訂下，且受到新加坡重視，不少企業也期待成行，若未如期出訪，將對台中市國際聲望造成影響；因此，市長雖心繫總預算，仍須配合台星經濟聯席會議時程出訪新加坡，為台中市拚經濟，至於經費則依規定動支。