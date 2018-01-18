〈中部〉不受預算卡關影響 清水燈會照辦

2018-01-18

〔記者張軒哲／台中報導〕連續兩年在清水港區藝術中心舉辦的燈會，今年還會不會辦呢？台中市府總預算尚未通過審議，影響今年小提燈製作，海線居民憂心清水燈會可能停辦，觀旅局長陳盛山表示，清水燈會「照常舉辦」。民進黨籍市議員楊典忠說，議會審查總預算是地方制度法的法定職權，預算未通過茲事體大，光是一筆燈會預算就引起地方民眾憂心忡忡，希望議會儘速開會審議，讓市政順利推動。

沿用舊預算 將推狗造型花燈

觀旅局指出，清水燈會今年會照常舉辦，花燈造型以狗年為主題，推出各式狗造型的花燈，但總預算尚未通過審議，仍沿用舊預算，屆時清水眷村文化園區規模會縮小。

清水燈會於前年結合港區藝術中心閩南式建築舉行，去年又將花燈布置延伸至清水眷村文化園區，清水燈會融入地方建築元素，有別於其他在空地上舉辦的燈會，讓海線民眾就近感受元宵氛圍。

楊典忠表示，清水燈會兼具地方特色、交通與觀光的優勢，已經成為台中海線的年度盛事之一，很多民眾安排春節旅遊行程，都會將清水燈會納入規劃，對於帶動地方消費經濟，功不可沒。

民眾蔡小姐表示，自從前年在清水舉辦燈會後，每年元宵節全家就一定要去港區藝術中心賞燈，在外地工作的親戚朋友，也都會特別回來看清水燈會。