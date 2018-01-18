〈中部〉彰化防疫 肉鴨檢測過關才准賣

2018-01-18

即日起至3月底實施

〔記者張聰秋／彰化報導〕正值禽流感好發期，雲林縣爆發疫情，彰化縣上緊發條，為了防範禽流感病毒入侵，即日起到三月卅一日止，全縣九百七十場肉鴨場，都需檢測禽流感陰性，確認未被病毒攻陷，並檢附檢測報告才能上市屠宰。上市前，需提早申請，以利安排採樣事宜。

彰化縣肉鴨場場數為全國第一，動物防疫所所長董孟治表示，每年入冬後到隔年三月是禽流感盛行期，近來，雲林、屏東等中、南部縣市陸續爆發禽流感新疫情，彰化縣內目前尚未發生，但不能因此掉以輕心。

董孟治說，縣內水禽包含鴨場和鵝場一千零九十五場、一百五十二萬隻；陸禽包含蛋雞、白肉雞、土雞和火雞有一千二百三十一場、二千五百萬隻，飼養規模和數量排名全國前半段，防疫工作更需步步為營。

豬禽防疫課長廖明興表示，水禽類鴨隻發病臨床症狀，比較無法像陸禽類雞隻可以從肉眼做出判斷，防疫作為在屠宰前要更仔細，縣內啟動上市屠宰前監測檢驗，上市肉鴨應經國內四家合格檢驗單位，檢驗為禽流感陰性，並檢附檢驗報告始得上市屠宰。

廖明興說，在這段檢驗期間，肉鴨場只要一次檢驗合格，就能上市屠宰，檢驗約需七個工作天，二月十五日到廿日是農曆春節假期，防疫機關及檢驗單位均休假 ，若肉鴨業者預定春節以後上市屠宰，一定要在二月一日前提出申請，才有足夠時間在春節前完成採樣及檢驗。