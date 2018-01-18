〈中部〉砂石便道紓解賞花車潮 四河局︰不宜

2018-01-18

南投信義鄉梅花滿開 上週塞爆

〔記者劉濱銓／南投報導〕塞爆了！南投縣信義鄉賞梅季適逢十年最滿開的花況，上週日湧入十五萬人次，由於賞梅持續到下週，預計本週末仍有一波車潮，鄉公所為紓解龐大車流，盼緊鄰的砂石便道能開放一般車輛通行，惟河川主管機關四河局認為，便道路面並未滿鋪，一般車輛行駛恐有危險，不建議作為替代道路，但日後若仍有需求，將與南投縣政府或公所研商，在提升便道安全標準後，就有機會開放通行。

近來信義鄉各梅區都已滿開，就連平日也可明顯感受到賞梅車潮，上週日是近年罕見的大塞車，傍晚開始，從信義鄉梅子夢工廠，一路塞到信義公所前，甚至連進入信義鄉的聯絡孔道水里鄉頂崁地區，車龍也一路回堵，整條台廿一線幾乎都是車，雖然梅區、市區攤商業者生意大好，但也苦了在地居民與賞梅遊客。

信義鄉長史強表示，為解決賞梅車流，以及緊接著在二月登場的賞櫻季，盼砂石便道於假日能開放一般車輛行駛，增加替代道路以紓解車流，未來也將協調鹿谷鄉公所，建請修復投五十六線的崎嶇道路，讓車流能引導至鳳凰谷鳥園，當作另一條聯外道路。

短期則將委請信義警分局加派警力分流車輛，引導至其他梅區賞花，並協調集集警分局，協助在往水里、日月潭的三岔路口，延長綠燈號誌秒數，以便消化大量從信義下山的車輛。

指路面坑洞 不適合一般車輛行駛

對此，四河局表示，砂石疏濬便道專供砂石車行駛，道路安全標準遠不如一般道路，路面易有坑洞，一般車輛行經恐有危險，短期不建議以此為替代道路，但針對賞花塞車問題，將與縣府等單位再研商，若能消除道路安全風險，未來就有機會開放通行。

集集警分局則說，現已針對頂崁路段交通尖峰時段增加機動警力，並協調公路單位延長綠燈秒數，應有助紓解路口車流。