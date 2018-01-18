〈中部〉日月潭登山步道 國際旅遊網站按讚

2018-01-18

獲貓途鷹選為亞洲十大新興旅遊城市

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕知名旅遊網站「貓途鷹」TripAdvisor近來選出亞洲十大新興旅遊城市，其中南投以日月潭的空靈體驗獲得青睞，網站指出，遊客可在日月潭體驗十一公里登山步道，結束後還能到九族文化村搭纜車，欣賞沿途風景，或是泡溫泉，感受日月潭的多元旅遊體驗。

南投縣政府觀光處表示，南投縣每年約有來自世界各地四百萬人次國外旅客，而全縣在「貓途鷹」旅遊網站上共有一百三十四個住宿點介紹，用餐地點有四百九十一個，遊程景點有三百二十九個，此次獲得佳績，主因是縣內觀光業者國際化程度高，旅遊型態多元， 服務品質也受肯定。

水社至纜車站 全長11公里

日月潭風景區管理處表示，網站所指登山步道，應是水社至日月潭纜車站的步道，全長約十一公里，抵達目的地就能搭乘纜車到九族園區，近年隨著潭區步道、碼頭設施愈發完善，遊客不僅能搭船遊湖欣賞湖光山色，在環潭步道體驗水岸風光，還能搭纜車俯瞰潭區美景，水、陸、空3D多元旅遊體驗，以及潭區本身的優美景緻，應是獲選入榜的原因。

九族文化村表示，園區每年都在軟硬體方面做更新，像去年底就在纜車增加透明水晶車廂，增加纜車賞景可看性，尤其園區還有原住民文化展示、表演，以及櫻花祭與多項遊樂設施，藉由纜車與日月潭串聯，提升旅遊豐富性。