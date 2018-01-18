〈中部〉台灣燈會展光影 大型絲線照夜空

2018-01-18

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣承辦今年台灣燈會，為展現國際化，邀請外籍藝術家Janet Echelman、藝術團隊The Amigos設置三座藝術燈，Janet Echelman作品「一．二六」，將類似大型漁網的絲線架設在五層樓的空中，網線色彩及投射燈光交錯，產生夢幻般的光影，將是「懸空藝術燈區」亮點。

嘉義縣副縣長吳芳銘昨說，「一．二六」象徵在一．二六微秒的瞬間看見彼此，在北緯二十三．五度愛情天際線上譜出愛情故事，此燈邊長三十公尺、高約十六公尺，白天是大型裝置藝術，晚上是藝術花燈，「就像美人，白天與夜晚有不同的風情。」

The Amigos由藝術家Simone Chua及Renzo B組成，將在故宮南院旁的水上藝術燈區設置「春啼」，作品是兩隻鳥意象，融合時尚與機械設計美學；嘉藝悸動燈區「同憶共鳴」作品由六十二種顏色光球組成，民眾觸摸時，光球會受觸控而有不同變化，可與藝術燈互動。

縣府培訓計程車司機，優化接駁品質，完成初階課程並獲得合格認證的有一百一十七位，由縣府頒發「優良司機」證書，完成進階與導覽實作課程的有二十八位，獲頒「金賞司機」嚴選職人證書，共一百四十五位國際友善服務司機。

縣長張花冠表示，認證計程車引擎車蓋上張貼「友善服務計程車接駁區」通行證，方便國外觀光客辨識，縣府製作中、英、日、韓等語言導覽墊板，提供英語翻譯專線等，協助司機與外籍觀光客溝通。