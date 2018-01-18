〈中部〉新港採種作物產業缺工 靠老農撐

2018-01-18

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港鄉溪北、安和地區經營半世紀的採種作物，曾創造農村經濟奇蹟，間接造就洋桔梗產業風光，唯人口老化，如今都靠七、八十歲老農硬撐，種植面積從約五十公頃萎縮一半，人力問題如無法解決，前途堪虞。

人口老化 種植面積剩一半

嘉義縣種苗生產合作社前身是日本阪田株式會社在台灣的子公司，成立於民國五十四年，專門種植採種用作物，種子再銷往日本，民國八十年阪田撤資，輔導農友集資成立合作社，與農友契作採種用作物，種子依舊賣給阪田公司。

阪田是日本第二大種苗公司，研發的洋桔梗行銷國際，新港因與其合作多年，成為阪田在日本之外的種植重鎮，且半數以上銷往日本，對活絡農村經濟的助益很大，也是新港鄉農會存款金額冠全縣的要因。

嘉義縣種苗生產合作社經理吳石城說，目前與合作社契作的農田二十幾公頃，只有全盛時期的一半，以向日葵、一串紅、波斯菊、孔雀草與金盞花等為主，種子價格每公斤從一千多元到三千多元，收益是種稻的三倍以上，在溫室栽培尚未興起前，算是高經濟作物。

吳石城表示，採種用作物除向日葵不需要太多人力，其餘都屬於勞力密集，人力匱乏成隱憂，所幸採集種子不是粗重工作，老人家只要能走能動就可以各司其職，因此七、八十歲老農堅守採種工作半個世紀。

「除非哪天走不動了，才會退休。」李姓老農說，拿張小椅子坐在田埂間採摘種子不會累，種子又輕，沒有搬不動的問題。